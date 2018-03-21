З камерами і "Євро-6": Львів має намір закупити турецькі автобуси

Львівська мерія розглядає можливість придбання великогабаритних автобусів турецьких виробників.

Як повідомляє прес-служба міськради, їх представники відвідали турецьку компанію TSM Demirbas для того, щоб вивчити можливість купівлі транспорту.

На даний момент компанія готова продати Львову близько 150 нових великих автобусів Temsa.

"Компанія TSM Demirbas займається продажем автобусів вже близько 20 років і захоплює ринок специфічним підходом з продажу, а саме, купує автобуси у виробників, а потім продає їх зі складу. Таким чином в компанії постійно в наявності є 250-300 автобусів, турецькі та європейські міста можуть купити досить швидко, не чекаючи 8-12 місяців виробництва від заводу", - йдеться в повідомленні.

За словами радника мера Львова Андрія Білого, представники компанії-дилера Demirbas запропонували придбати у них 12-метрові автобуси турецького виробництва BMC, Temsa, Otokar. В наявності у них є 150 доступних одиниць Temsa Avenue для продажу.

За інформацією Мустафи Демірбас, власника компанії TMS Demirbas, такі автобуси курсують в кількості 700 одиниць в Стамбулі, 4000 - в містах Франції, 5000 - в Італії і 3000 - в США.

Ці автобуси мають двигун екологічного стандарту "Євро 6", оснащені кондиціонерами, камерами, обладнані під "електронний квиток".

"Однак є істотний "недолік" - це вартість цих автобусів. За ціновою категорією вони переходять в клас європейських виробників автобусів Польщі MAN і Solaris або чеської SOR, які щорічно виробляють понад 1000 автобусів, і відомі в Європі як виробники надійної автомобільної техніки за доступною ціною, в європейському розумінні. Зараз у нас йде процес обговорення всіх можливостей для прийняття правильного рішення для міста Львова", - додав Білий.

Як повідомляв CityOboz, у Львові з'являться 50 нових тролейбусів.