Рыцари, луки и штурм крепости: Львовщина погрузится в Средневековье

В начале августа во Львовской области на территории наскального города-крепости пройдет фестиваль средневековой культуры "Ту Cтань! - 2018".

Мероприятие проводится уже много лет, но в этот раз организаторы обещают показать в средневековых строениях VR-технологии. Изюминкой фестиваля станет ночной штурм крепости, лазерное шоу и путешествие в прошлое при помощи дополненной и виртуальной реальности.

Фестиваль "Ту Стань!" tustan.ua

А еще гостей ждут рыцарские бои, стрельба из луков и арбалетов, танцы, песни, театр и кино, воркшопы для детей, экскурсии и вкусная еда.

tustan.ua

Когда: 3-5 августа 2018 года

Где: с. Урыч, Сколовский район, Львовская область

Цена: 120-250 грн.

tustan.ua

Ранее CityOboz рассказывал о том, где в Украине можно посмотреть на диких животных.