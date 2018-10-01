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КияниМедОбоз

''Редкий экземпляр'': в Украине нашли древний артефакт

1.4тЧитать материал на украинском

Житель села Зеленый Яр Калушского района Ивано-Франковской области Виктор Спивак во время проведения сельхозработ нашел наконечник копья из кремния.

Древний артефакт находился на глубине около одного метра, пишет издание "Факты".

''Редкий экземпляр'': в Украине нашли древний артефакт
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"Этот артефакт (его длина 15,5, ширина — 6 сантиметров) впечатляет великолепным мастерством, с которым он изготовлен, очень редкий по качеству экземпляр. Так хорошо делать оружие в каменном веке вряд ли умели, скорее всего, мастер который его изготовил, жил в бронзовом веке. Впрочем, за уточнением датировки мы намерены обратиться к львовским археологам", - говорит старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея в Калуше Иван Тымив.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве во время исследований в провале возле усадьбы Софийского собора археологи нашли подвесную свинцовую печать для скрепления документов времен Ярослава Мудрого, торговую пломбу XV-XVI вв. и бронзовую булавку Х века.

Место
УкраинаИвано-Франковск
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Livesey David
Livesey David
Какой нах бронзовый век, протоукры с ним ещё на динозавров охотились, не иначе.
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чорний Жупан
чорний Жупан
Это зуб древнего тризуба прото укро шумеров 140тыщ лет назад
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