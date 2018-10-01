''Редкий экземпляр'': в Украине нашли древний артефакт

Житель села Зеленый Яр Калушского района Ивано-Франковской области Виктор Спивак во время проведения сельхозработ нашел наконечник копья из кремния.

Древний артефакт находился на глубине около одного метра, пишет издание "Факты".

"Этот артефакт (его длина 15,5, ширина — 6 сантиметров) впечатляет великолепным мастерством, с которым он изготовлен, очень редкий по качеству экземпляр. Так хорошо делать оружие в каменном веке вряд ли умели, скорее всего, мастер который его изготовил, жил в бронзовом веке. Впрочем, за уточнением датировки мы намерены обратиться к львовским археологам", - говорит старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея в Калуше Иван Тымив.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве во время исследований в провале возле усадьбы Софийского собора археологи нашли подвесную свинцовую печать для скрепления документов времен Ярослава Мудрого, торговую пломбу XV-XVI вв. и бронзовую булавку Х века.