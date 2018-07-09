Работу выставки "Мир великанов" в Киеве продлили на неделю

Выставку цветов "Мир великанов" на Певческом поле продлили до 22 июля. По словам организаторов, такое решение связано с повышенным интересом к ней киевлян и гостей столицы.

Экспонат выставки "Мир великанов"

Экспозиция выставки, размещенная на площади свыше 2 тыс. квадратных метров, состоит из гигантских инсталляций. Экспонаты, представляющие собой предметы быта гигантского человека создали из 245 тысяч цветов.

"Кроме цветочных композиций посетители смогут насладиться отдыхом в парке. Работает зона аттракционов для детей, где можно даже забронировать няню. Всей семьей рекомендую посетить крупнейший в столице веревочный парк, покататься на 70-метровой тюбинг-горке, посмотреть фильм в кинотеатре под открытым небом ", - отметил руководитель компании-оператора Певческого поля Grand Event Денис Погорелко.

Напомним, что открытие выставки состоялось 15 июня.