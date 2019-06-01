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Стрибнув без роздумів: у Житомирі юний герой врятував двох малюків із річки

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У Житомирі 15-річний підліток врятував із річки двох маленьких дітей, яких знесло течією.

У прес-службі обласного управління Національної поліції розповіли, що школяр помітив, як 2-річна дівчинка та її 4-річний брат стрибнули у воду і ледь не потонули (щоб подивитися репортаж про юного героя, проскрольте до кінця сторінки).

"Днями ми з товаришами повертались додому з навчання. Перейшли міст через річку Кам’янку, спустились до річки. На березі біля самої води побачили двох геть маленьких дітей, дівчинку і хлопчика. Поряд на галявині сиділи дорослі, але було видно, що до цих дітлахів вони не мають відношення. Раптом обидва малюки стрибнули у воду. Течія миттю збила з ніг меншу дівчинку і віднесла від берега, хлопчика теж почало відносити. Зрозуміло, що вагатися не було часу і я стрибнув у потік слідом за дітьми", – зізнався ліцеїст Євген Венгерський, якого на на останньому дзвонику нагородили за героїзм.

Євген Венгерський врятував маленьких дітей

Євген Венгерський врятував маленьких дітей

Євген Венгерський

Євген Венгерський

Хлопець швидко витягнув дівчинку з води, а другу дитину допомогли вже витягнути дорослі. Малюки злякалися і не могли сказати, як їх звуть, і де живуть. На місце події приїхала поліція та викликала лікарів. А молоді рятувальники вирушили додому, коли дорогою побачили заплакану жінку, яка шукала своїх дітей.

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"Чомусь я так і подумав, що це може бути матір тих діточок, - каже Євген. – Перепитав жінку про це й вона таки підтвердила, що шукає своїх 2-річну доньку і 4-річного синочка. Заспокоїв її і запевнив, що з її дітьми все гаразд. І порекомендував зв’язатись із поліцейськими, а вони вже підкажуть, де знайти дітлахів", – додав хлопець.

Євген Угорський

Євген Угорський

Євген Венгерський і мама дітей

Євген Венгерський і мама дітей

За словами начальника підрозділу ювенальної превенції ГУНП Житомирської області Наталії Гончарук, в той же вечір жінка зателефонувала на "102" і забрала малюків з лікарні. Правоохоронці провели з нею профілактичну бесіду.

31 травня Євгенія Венгерського на останньому дзвонику нагородили. На лінійку прибув в.о. начальника ГУНП в Житомирській області Артем Лисогор, який привітав ліцеїста і відзначив його сміливість і небайдужість. Юному герою вручили Подяку Головного управління Нацполіціі і подарунок. А сам Євген нічого особливого у своєму вчинку не визнав, тому що допомагати іншим – це нормальна поведінка в цивілізованому суспільстві.

Євген Венгерський отримав нагороду від поліції

Євген Венгерський отримав нагороду від поліції

Останній дзвінок в ліцеї, де навчається Євген Венгерський

Останній дзвінок в ліцеї, де навчається Євген Венгерський

Євген Венгерський на березі тієї річки

Євген Венгерський на березі тієї річки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Одесі киянин врятував маму з дитиною, яких ураганний вітер жбурнув з пірсу в море. Він швидко зняв одяг, стрибнув і виштовхав на поверхню жінку, а потім виніс на руках і дитину. На пірсі йому допомогли два підлітка.

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Місце
УкраїнаЖитомир
Тег
діти
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