Просят кровь: в больнице Киева предлагают подозрительное исследование

В Киевской городской клинической больнице №1 пациенту предложили принять участие в исследовании по забору крови.

Андрей Музыченко опубликовал на своей странице в Facebook бланк "Форма информированного согласия пациента на участие в исследовании по забору биологических образцов", который он получил в медучреждении.

"Они берут кровь на исследование и имеют доступ к истории заболеваний и другой медицинской информации в течение 5 лет", - написал он.

Андрей отметил, что в форме фигурирует фирма Bioresearch EESTI ou, которая зарегистрирована на Дмитрия Ламихова.

Он нашел ссылку на связанные с ним компании, на первой странице в услугах указано - регистрация компаний, оффшорные компании, бухгалтерия.

"Также, как оказалось, Киевская городская клиническая больница №1 имеет базу для обучения студентов медицинского университета им. Богомольца. И в прошлом уже была подобная ситуация с клиническими испытаниями. Типа, что скандальная ректор получает с этого прибыль. Даже уголовное дело есть. Здесь подход немного другой. Но, возможно, ветер дует с той же стороны", - предположил Музыченко.

Андрей Мечев в комментарии к посту отметил, что это не стандартная форма, которую раздают в каждой больнице.

"Вполне возможно (99,9%) эта фирма, исполнитель, проводит определенные исследования определенных заболеваний, и для этого им понадобился забор крови. Вполне законно и такое есть во многих странах (заказчик исследования может выбрать определенные страны). Ничего за это не будет, а науке, в теории, ты можешь помочь", - добавил он.

Как сообщал CityOboz, в Мариуполе появился бот Марта, который отвечает на вопросы о медреформе.