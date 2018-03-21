Просять кров: у лікарні Києва пропонують підозріле дослідження

У Київській міській клінічній лікарні №1 пацієнту запропонували взяти участь в дослідженні по забору крові.

Андрій Музиченко опублікував на своїй сторінці в Facebook бланк "Форма інформованої згоди пацієнта на участь у дослідженні по забору біологічних зразків", який він отримав у медустанові.

"Вони беруть кров на дослідження і мають доступ до історії захворювань і іншої медичної інформації протягом 5 років", - написав він.

Андрій зазначив, що в формі фігурує фірма Bioresearch EESTI ou, яка зареєстрована на Дмитра Ламіхова.

Він знайшов посилання на пов'язані з ним компанії, на першій сторінці в послугах вказано - реєстрація компаній, офшорні компанії, бухгалтерія.

"Також, як виявилося, Київська міська клінічна лікарня №1 має базу для навчання студентів медичного університету ім. Богомольця. І в минулому вже була подібна ситуація з клінічними випробуваннями. Типу, що скандальна ректор отримує з цього прибуток. Навіть кримінальна справа є. Тут підхід трохи інший. Але, можливо, вітер дме з тієї ж сторони", - припустив Музиченко.

Андрій Мечев в коментарі до посту зазначив, що це не стандартна форма, яку роздають у кожній лікарні.

"Цілком можливо (99,9%) ця фірма, виконавець, проводить певні дослідження певних захворювань, і для цього їм знадобився забір крові. Цілком законно і таке є в багатьох країнах (замовник дослідження може вибрати певні країни). Нічого за це не буде, а науці, в теорії, ти можеш допомогти", - додав він.

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