Пролежит полгода: появились фото затонувшего у берегов Крыма корабля

Турецкий сухогруз BERG, который в ночь на 1 февраля получил пробоину и был посажен на мель у берегов аннексированного Крыма, пролежит в море еще полгода.

"Прокуратура (оккупационная транспортная прокуратура. – Ред.) может вмешиваться в процесс, если прошел год с момента затопления. Скорее всего, еще полгода никаких действий не ожидается", - передает "Кафа".

Также отмечается, что проблема подъема сухогруза и его транспортировки может лежать на плечах владельца либо структуры, на территории которой находится затопленное судно.

При обследовании подводной части правого и левого бортов, а также кормы и носа судна водолазы обнаружили пробоины. Специалисты провели работы по герметизации машинного отделения и откачке воды из доступных отсеков.

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