Приметы на 18 августа: что нельзя делать

18 августа наши предки проводили специальный обряд для защиты плодородной земли и пекли первый хлеб из нового урожая. А православная церковь в этот день чтит священномученика Евстигнея.

Детальнее о приметах и традициях этого дня рассказывает CityOboz.

Приметы pixabay.com

В старину верили, что нечистая сила может испортить хлебное поле. Для того, чтобы этого не произошло, предки проводили специальный обряд. Они брали конопляное масло, выходили в поле и произносили особые заговоры. После этого посуду с маслом бросали на землю так, чтобы оно пролилось, и уходили, не оглядываясь. Люди верили, что сделать это нужно до полудня, чтобы их не заметили полудницы – духи, живущие в полях. Считалось, что они могут навлечь на человека солнечный удар, наслать видения или испугать.

А вечером традиционно пекли хлеб из первого ячменя и развешивали по углам в доме лук нового урожая.

С полем и урожаем были связаны и некоторые приметы. Так, предки верили, что если в этот день поделиться урожаем с соседом – то будет болеть спина, а если поесть на поле – то в следующем году будет неурожай.

Наблюдали в народе и за погодой в этот день – верили, что она указывает на то, каким будет декабрь.

Ранее CityOboz рассказывал о том, почему предки к определенной дате старались сложить и спрятать все сено.