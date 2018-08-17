Прикмети на 18 серпня: чого не можна робити

18 серпня наші предки проводили спеціальний обряд для захисту родючої землі і пекли перший хліб із нового врожаю. А православна церква в цей день пошановує священномученика Євстигнія.

Детальніше про прикмети та традиції цього дня розповідає CityOboz.

Прикмети pixabay.com

В народі вірили, що нечиста сила може зіпсувати хлібне поле. Для того, щоб цього не сталося, предки проводили спеціальний обряд. Вони брали конопляну олію, виходили в поле і промовляли особливі заговори. Після цього посуд з олією кидали на землю так, щоб вона вилилася, і йшли, не оглядаючись. Люди вірили, що зробити це потрібно до півдня, щоб їх не помітили полудниці - духи, які живуть у полях. Вважалося, що вони можуть накликати на людину сонячний удар, наслати передбачення або налякати.

А ввечері традиційно пекли хліб із першого ячменю і розвішували по кутах у будинку цибулю нового врожаю.

З полем і урожаєм були пов'язані і деякі прикмети. Так, предки вірили, що якщо в цей день поділитися врожаєм із сусідом - то буде боліти спина, а якщо поїсти на полі - то в наступному році буде поганий врожай.

Спостерігали у народі і за погодою в цей день - вірили, що вона вказує на те, яким буде грудень.

Раніше CityOboz розповідав про те, чому предки до певної дати намагалися скласти і заховати все сіно.