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Прикмети на 16 серпня: чого не можна робити

2.1тЧитати новину російською

16 серпня в народі носить дві назви - Антон-вихровій та Ісакій-малинник. У цей день предки намагалися розпитати сили природи про зиму.

Про те, навіщо їм для цього потрібен був півень, розповідає CityOboz.

Прикмети

pixabay.com

Традиційно в народі в цей день чекали на появу вихорів, у яких і намагалися дізнатися, якою буде зима і коли настане відлига.

Для цього у предків існував обряд - захопивши з собою ніж і півня, вони йшли на перехрестя. Коли вихор піднімався, вони встромляли в його середину ніж, тримаючи при цьому за голову півня, і питали.

В народі помітили, що якщо вихорів у цей день багато - слід чекати на сувору й сніжну зиму. В цілому погода в цей день вказує на те, яким буде жовтень і 19 грудня.

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А малинником цей день називали тому, що якраз дозрівала малина. Найбільша кількість цієї ягоди зазвичай була в лісах, куди люди і йшли за нею. І, звичайно, частенько зустрічалися там з ведмедями. У народі вірили, що цей звір - символ добродушності і богатирської сили з одного боку, і злоби, брутальності, жадібності - з іншого.

Раніше CityOboz розповідав, в який день предки приділяли особливу увагу коням.

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