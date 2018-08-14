Приметы на 15 августа: что нельзя делать

В народе 15 августа – день Степана-Сеновала. Предки верили, что он является покровителем лошадей. А еще в этот день следили за погодой - считали, что он определяет, каким будет весь сентябрь.

Детальнее о народных приметах рассказывает CityOboz.

Приметы pixabay.com

В народе считалось, что Степан – защитник лошадей, поэтому к нему обращались с просьбой сберечь животных, наделить их силой и выносливостью. 15 августа лошадей не использовали для работы, а, наоборот, хорошо их кормили, украшали, расчесывали хвосты и гривы. А для того, чтобы животные были здоровыми, предки проводили специальный обряд – поили лошадей водой, в которую перед этим опускали серебряную монету.

В этот день в народе праздновали окончание сенокоса, в честь чего устраивали большой праздник. А еще всей семьей плели венок из двенадцати трав, который с почетом приносили домой и вешали в красном углу под иконами. Считалось, что он – сильный оберег, который защищает от осенних и зимних болезней.

15 августа в народе наблюдали и за погодой. Считалось, что, если на Степана сухо - шесть недель будет сухо, а если дождь - будет он шесть недель. Также в народе верили, что погода в этот день указывает на то, каким будет сентябрь.

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