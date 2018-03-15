Примірочні і Wi-Fi: "Укрпошта" модернізувала відділення

У Києві на вулиці Великій Васильківській, 102 відкрилося перше оновлене відділення "Укрпошти" площею 435 кв. м.

Як повідомляє ЦТС, приміщення поділене на дві зони: справа - поштові послуги, зліва - фінансові і обслуговування юридичних осіб.

На стінах розвішані таблички "зона вільного Wi-Fi", "відправляй все, що поміститься", "бланки добре, особистий кабінет - краще".

Працює відділення за принципом електронної черги. Біля входу стоїть автомат, де людина вибирає необхідну йому послугу, після чого отримує чек з номером.

Поки чекаєш свою чергу можна випити кави з автомата або щось з'їсти.

Всього у відділенні вісім операційних вікон. Робочий стіл кожного оператора оснащений новою технікою: монітором-планшетом, принтером, сканером.

"Раніше на посилках писали від руки, зараз все друкується і наклеюється, завдяки чому швидкість прийому посилок збільшується", - розповіла директор з розвитку мережі "Укрпошти" Валентина Дудко.

У зоні поштових послуг є стіл для огляду товарів з Китаю, а також примірочна, що є однією з умов роботи з e-commerce.

Для бізнесу в цій концепції реалізували окреме місце - спеціальну зону. Також для юридичних осіб є кімната для переговорів.

Додатково для компаній працює машина, за допомогою якої полегшується процес нанесення штампів на конверти. Цей сервіс буде для тих компаній, які відправляють велику кількість поштової кореспонденції.

"Тут не купиш гречку, консерви і туалетний папір. Але товари споживання все ж є - канцелярія, шоколадні батончики, жуйки. Дівчина-оператор каже, що за три дні роботи вже продала один "Твікс" і упаковку жуйок", - зазначила Дудко.

Як повідомляв "Обозреватель", "Укрпошта" підніме тарифи майже на 50% .