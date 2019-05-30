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"Приїдуть мільйони": стало відомо про шанс України через "Чорнобиль" від HBO

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Серіал "Чорнобиль" від HBO може залучити в Україну мільйони туристів з усього світу. Крім того, це може позитивно вплинути на українську економіку.

У 2018 році Чорнобиль відвідали більше 70 000 осіб і майже 80% із них — іноземці, а після виходу серіалу ця цифра може значно зрости. Про це повідомила депутат Ганна Романова, пише "Економічна правда".

"Приїдуть мільйони": стало відомо про шанс України через "Чорнобиль" від HBO

Pixabay

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"На сьогодні телесеріал про українську зону відчуження вже обійшов "Гру престолів", але його рейтинг продовжує зростати. Так, найвідоміший у світі серіал про Чорнобиль може залучити в Україну мільйони туристів зі всього світу. І щонайменше мільярд доларів в українську економіку. Але не варто сподіватися, що туристичні потоки зростуть самі собою. Якщо держава вчасно не створить умови для масового відвідування — усе може обернутися навпаки", — заявила Романова.

"Приїдуть мільйони": стало відомо про шанс України через "Чорнобиль" від HBO

Кадр із серіалу "Чорнобиль" від НВО

Зазначимо, що днями НВО опублікував трейлер фінального епізоду міні-серіалу. П'ятий епізод вийде на екрани 3 червня 2019-го під назвою "Вічна пам'ять".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Телесеріал "Чорнобиль"Чорнобильська зона
Місце
УкраїнаЧорнобиль
Теги
ЧорнобильЧорнобильська АЕС
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леня зе
леня зе
да приедут ,ведь Украина по ценам перебила Тайланд.😂
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