"При Украине такого не было": появились "говорящие" фото из Крыма

Никитский ботанический сад в аннексированном Крыму оградили забором с колючей проволокой. В сети отмечают, что до оккупации "такого не было".

Соответствующие фото опубликованы на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter.

"Крым продолжает обрастать заборами с колючей проволокой. Добрались до Никитского сада. И впервые часть ватников забор одобрила. Причина - контингент варваров, от которых все надо защищать. До оккупации такие меры не требовались", - говорится в подписи к фото.

Крым продолжает обрастать заборами с колючей проволокой. Добрались до Никитского сада. И впервые часть ватников забор одобрили. Причина - понаехавших контингент варваров, от которых все надо защищать. До оккупации такие меры не требовались pic.twitter.com/z6sv7VjCdl — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 20 июля 2018 г.

Напомним, на набережной Ялты начали разрушать встроенные в гранитную плитку софиты. На места, где была "подсветка", установили жестяные заглушки. Отмечается, что несмотря на разгар сезона, пляжи в аннексированном Крыму пустые.

Как ранее писал CityOboz, "Бумбокс" восхитил украинцев акцией рядом с Крымом.