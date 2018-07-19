"Разбивают молотками": в сети рассказали о вандализме в Ялте

В аннексированном Крыму на набережной Ялты начали разрушать встроенные в гранитную плитку софиты.

На места, где была "подсветка" устанавливают жестяные заглушки, сообщила в Facebook Иллона Карачан.

facebook.com/illona.karacan

"Ни на миг не прекращает работу комиссия по ликвидации города Ялты", - написала девушка.

По ее словам, софиты разбивают молотками и вывозят на тележках.

facebook.com/illona.karacan

facebook.com/illona.karacan

facebook.com/illona.karacan

"Вероятно, подобный handmade привлечет в Ялту большое количество туристов - поклонников архитектурного деконструктивизма", - написала Карачан.

Как ранее писал CityOboz, появился ответ, где больше туристов - в Крыму или Одессе.