"Разбивают молотками": в сети рассказали о вандализме в Ялте

В аннексированном Крыму на набережной Ялты начали разрушать встроенные в гранитную плитку софиты.
На места, где была "подсветка" устанавливают жестяные заглушки, сообщила в Facebook Иллона Карачан.
facebook.com/illona.karacan
"Ни на миг не прекращает работу комиссия по ликвидации города Ялты", - написала девушка.
По ее словам, софиты разбивают молотками и вывозят на тележках.
facebook.com/illona.karacan
facebook.com/illona.karacan
facebook.com/illona.karacan
"Вероятно, подобный handmade привлечет в Ялту большое количество туристов - поклонников архитектурного деконструктивизма", - написала Карачан.
Как ранее писал CityOboz, появился ответ, где больше туристов - в Крыму или Одессе.