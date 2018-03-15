Премия 150 тысяч: в Киеве выберут талисман

Киевская городская государственная администрация проведет конкурс "Талисман города Киева".

Победитель получит денежную премию в сумме 150 тыс. грн, говорится в сообщении КГГА.

"Туристическим талисманом столицы должен стать какой-то особый персонаж, любое реальное или мифическое существо. Конечно, он никоим образом не заменит официальную символику города - гимн, герб, флаг или логотип", - отметил заместитель главы КГГА Алексей Резников.

По его словам, новый символ будут использовать в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях для популяризации Киева как современного европейского города с многовековой историей и культурным наследием.

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В конкурсе могут принять участие как физические, так и юридические лица.

Первый этап будет предусматривать подачу конкурсных работ в Управление туризма и промоций по адресу: ул. Крещатик, 12А, talismankyiv2018@gmail.com.

На втором этапе выберут 10 лучших работ, за которые киевляне смогут проголосовать на туристическом сайте столицы.

Во время третьего этапа открытым голосованием определят лучшего - того, кто наберет большее количество голосов.

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