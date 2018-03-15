Премія 150 тисяч: у Києві оберуть талісман

Київська міська державна адміністрація проведе конкурс "Талісман міста Києва".

Переможець отримає грошову премію в сумі 150 тис. грн, йдеться в повідомленні КМДА.

"Туристичним талісманом столиці повинен стати якийсь особливий персонаж, будь-яка реальна чи міфічна істота. Звичайно, він жодним чином не замінить офіційну символіку міста - гімн, герб, прапор або логотип", - зазначив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

За його словами, новий символ використовуватимуть в рекламних, комунікаційних та інших заходах для популяризації Києва як сучасного європейського міста з багатовіковою історією та культурною спадщиною.

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У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

Перший етап передбачатиме подачу конкурсних робіт в Управління туризму та промоцій за адресою: вул. Хрещатик, 12А, talismankyiv2018@gmail.com.

На другому етапі виберуть 10 кращих робіт, за які кияни зможуть проголосувати на туристичному сайті столиці.

Під час третього етапу відкритим голосуванням визначать кращого - того, хто набере більшу кількість голосів.

Як повідомляв "Обозреватель", в Києві з'являться вісім нових вулиць .