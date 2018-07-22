"Пожалуйста, помогите!" Зоозащитники рассказали о творящейся в Николаеве жути

В Николаеве волонтеры жалуются на массовую травлю бездомных собак и вынуждены дежурить возле коммунального предприятия "Центр защиты животных", где недавно усыпили десятки животных.

Зоозащитники рассказали в Facebook, что не спят уже несколько ночей, потому просят подключиться всех тех, кто готов помочь.

"В Николаеве продолжается беспредел - волонтеры дежурят на КП, чтобы защитить оставшихся там собак и не дать привезти новых на смерть, а по городу массовая потрава. Волонтеры не спят уже несколько ночей. У нас тут под КП и по городу - как при настоящем Майдане...", - описала ситуацию активистка Евгения Силаева.

Также есть информация об опасности для собак и в других районах Николаева.

"Парк Победы, возле высокого белого здания за пешеходным мостом несколько лет подряд жили несколько собак, два года назад были клипсированы, их никто не трогал, они тоже адекватно себя вели, проходили мимо них практически каждый день, они нас приветствовали, а сегодня увидели, что самый главный из них труп лежит, средний черный пес, трупу уже несколько дней, никому никакого дела видимо. У меня шок, его убили , следы крови рядом, вот политика нашего города о уничтожении бродячих собак, но это не бродячие, если животное закреплено за определенной территорией несколько лет подряд, НЕ ТРОНЬТЕ хотя бы этих, скоро наши дети будут видеть животных только на картинках. Боль и разочарование!" - написала жительница города Ирина на странице общественной организации "Шарон" в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Николаеве на коммунальном предприятии "Центр защиты животных" провели эвтаназию более 60 собакам.