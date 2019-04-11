Потрешь фігурку — відчиняться всі двері: у Києві встановили незвичайний міні-пам'ятник

У Києві з'явилася нова міні-скульптура в рамках проекту "Шукай". Цього разу маленький пам'ятник присвятили Золотим воротам.

Автором скульптури став Марко Галенко. Побачити її можна на вулиці Ярославів Вал, 21/22а, неподалік від станції метро "Золоті ворота". Про це повідомляється на Facebook-сторінці проекту.

"Чотирнадцята міні-скульптурка проекту "Шукай!" — Золоті ворота. Легенда — потри мене і тобі відчиняться всі двері", — зазначила ініціатор проекту Юлія Бевзенко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Харкові в Молодіжному парку невідомі закидали сміттям пам'ятний знак воїнам Української Повстанської Армії.

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