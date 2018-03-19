Поп-идол оставил киевлянам трогательную записку на украинском

Знаменитый китайский актер, участник известной корейской поп-группы EXO Чжан Исин перед отлетом из Киева трогательно попрощался с поклонниками. В своем Instagram и Twitter-аккаунте он опубликовал фото записки на украинском языке.

Записка Чжана Исина Instagram.com/zyxzjs

"Спасибо за проведенные дни вместе. Надеюсь в следующий раз еще раз с вами встретиться", - написал Исин.

Напомним, что Чжан Исин находился в украинской столице с 10 марта. Здесь он снимался в китайской детективной дораме "Золотой глаз" и очень тепло общался с поклонниками. Для работы над сериалом из Китая прибыла съемочная группа в составе более 100 человек, во главе с известным китайским режиссером Лин Наном.

Comeback home.

Ukraine ✈ Beijing pic.twitter.com/gOJDjoGhro — LAY 张艺兴 (@zyxzjx) March 16, 2018

Как также писал CityOboz, всемирно известные корейцы сняли стильный клип в Киеве.