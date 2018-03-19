Поп-ідол залишив киянам зворушливу записку українською

Знаменитий китайський актор, учасник відомої корейської поп-групи EXO Чжан Исин перед відльотом з Києва зворушливо попрощався з шанувальниками. У своєму Instagram і Twitter-акаунті він опублікував фото записки українською мовою.

Записка Чжана Исина Instagram.com/zyxzjs

"Спасибі за проведені дні разом. Сподіваюся наступного разу ще раз з вами зустрітися", - написав Исин.

Нагадаємо, що Чжан Исин знаходився в українській столиці з 10 березня. Тут він знімався в китайській детективної дораме "Золоте око" і дуже тепло спілкувався з шанувальниками. Для роботи над серіалом з Китаю прибула знімальна група в складі понад 100 осіб, на чолі з відомим китайським режисером Лін Наном.

Як також писав CityOboz, всесвітньо відомі корейці зняли стильний кліп в Києві .