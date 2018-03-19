Поп-ідол залишив киянам зворушливу записку українською

Знаменитий китайський актор, учасник відомої корейської поп-групи EXO Чжан Исин перед відльотом з Києва зворушливо попрощався з шанувальниками. У своєму Instagram і Twitter-акаунті він опублікував фото записки українською мовою.
Записка Чжана Исина
Instagram.com/zyxzjs
"Спасибі за проведені дні разом. Сподіваюся наступного разу ще раз з вами зустрітися", - написав Исин.
Нагадаємо, що Чжан Исин знаходився в українській столиці з 10 березня. Тут він знімався в китайській детективної дораме "Золоте око" і дуже тепло спілкувався з шанувальниками. Для роботи над серіалом з Китаю прибула знімальна група в складі понад 100 осіб, на чолі з відомим китайським режисером Лін Наном.
Comeback home.- LAY张艺兴(@zyxzjx) March 16, 2018
Ukraine ✈ Beijing pic.twitter.com/gOJDjoGhro
Як також писав CityOboz, всесвітньо відомі корейці зняли стильний кліп в Києві .
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