Под Одессой высадят аллею сакур

В Сергеевке Одесской области появится аллея сакур при поддержке социальной платформы "Доброе Дело" и участии всех желающих.

Всего планируют посадить более 200 деревьев, общая протяженность аллеи составит 200 метров.

Как сообщил участник инициативы Сергей Лутенко на странице в Facebook, территория будет общественной.

Каждый ребенок или родитель, который хочет принять участие в акции, сможет посадить свое именное дерево.

"Посадить самостоятельно дерево и наблюдать за тем, как оно растет и набирает силу - это важный опыт, который мы можем дать нашим детям", - отметил Лутенко.

Для посадки необходимо прибыть 31 марта в Сергеевку. Организаторы подготовят лопаты, воду для полива лунок, посадочный материал, горячий чай, кофе.

Начало мероприятия запланировано на 12:00, место сбора – парадный вход в детский лагерь Green Park Sergeevka. Стоимость одного саженца – 250 грн.