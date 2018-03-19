Під Одесою висадять алею сакур

В Сергіївці Одеської області з'явиться алея сакур за підтримки соціальної платформи "Добра Справа" та участі всіх бажаючих.

Всього планують посадити понад 200 дерев, загальна протяжність алеї складе 200 метрів.

Як повідомив учасник ініціативи Сергій Лутенко на сторінці в Facebook, територія буде громадською.

Кожна дитина або батько, який хоче взяти участь в акції, зможе посадити своє іменне дерево.

"Посадити самостійно дерево і спостерігати за тим, як воно росте і набирає силу - це важливий досвід, який ми можемо дати нашим дітям", - зазначив Лутенко.

Для посадки необхідно прибути 31 березня в Сергіївка. Організатори підготують лопати, воду для поливу лунок, посадковий матеріал, гарячий чай, каву.

Початок заходу заплановано на 12.00, місце збору - парадний вхід в дитячий табір Green Park Sergeevka. Вартість одного саджанця - 250 грн.