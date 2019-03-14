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Під Києвом ледь не згорів музей у Пирогово: подробиці інциденту

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Через спалювання сухої трави жителями сусіднього села під Києвом ледь не загорівся Національний музей народної архітектури та побуту в Пирогово.

Як розповів на особистій сторінці у Facebook співробітник музею під відкритим небом Артем Палієнко, боротися з вогнем до приїзду пожежних йому довелося самотужки. Місцевих жителів пожежа не стурбувала.

Під Києвом ледь не згорів музей у Пирогово: подробиці інциденту

"Відстрілявши 15 вогнегасників, і за 1,5 години роботи з лопатами й спецінструментами на території музею, хлопці погасили пожежу на полі НПП Голосіївський та в с. Пирогів", – вказав він.

Під Києвом ледь не згорів музей у Пирогово: подробиці інциденту
Під Києвом ледь не згорів музей у Пирогово: подробиці інциденту

Згідно з інформацією, вигоріли декілька гектарів території. Масштаби пожежі були дуже небезпечними і для музею, і для найближчого села.

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"Ніхто із жителів Пирогів, які проїздили повз, а це з 10 автомобілів, не зупинився допомогти, поки я палицею пробував збивати вогонь і чекав пожежне авто музею. Хоча ви тут живете... Нормальне суспільство починається саме з таких моментів", — зазначив Палієнко, подякувавши співробітникам музею за допомогу.

До свого посту Палієнко додав декілька фотографій із місця події.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у лютому в окупованому Сімферополі (Крим) сталася масштабна пожежа на заводі пластмас. Площа займання становила 1200 квадратних метрів.

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Місце
Україна
Тег
пожежа
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