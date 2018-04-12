Пугает детей и дерется: агрессивная кондуктор возмутила киевлян

В Киеве на одном из троллейбусных маршрутов работает кондуктор, которая оскорбляет пассажиров. Фото и видео женщины, с кулаками бросающейся на людей, появились в социальной сети Facebook.

Так, пользователь Alex Krafft рассказал, что впервые столкнулся с агрессивным кондуктором в столичном троллейбусе №17. По словам мужчины, она была пьяна, вела себя по-хамски и даже пыталась ударить его.

"Я начал махать рукой, дабы привлечь ее внимание, после чего это неадекватное тело срывается и начинает орать типа: "Чего ты машешь, а ну пошел вон с троллейбуса", и начинает лезть и пытаться схватить меня за шкирки", — написал Alex в Facebook-группе столичного Соломенского района Los Solomas.

В дополнение к посту он выложил фотографии буйного кондуктора, на которых ее узнали еще несколько пассажиров.

Facebook Los Solomas

Facebook Los Solomas

Оказалось, что это далеко не первый инцидент, в котором задействована девушка-кондуктор. В комментариях к посту пользователи рассказали, что она и ранее нападала на пассажиров.

"Две недели назад она ударила и выбросила из троллейбуса пассажира", — поделились в комментариях очевидица происшествия.

На видео, которое она прикрепила к комментариям, видно, как кондуктор ругается с женщиной и направляет на нее странный предмет, похожий на металлическую пилочку для ногтей.

Также еще несколько пользователей узнали кондуктора и подтвердили, что она ведет себя агрессивно.

"Мне эта сволочь так ребенка напугала, еле через полчаса успокоила", - пожаловалась Olga Demeshok.

Пользователи предположили, что девушка может иметь сепаратистские взгляды — на ее руке "красовалась" резинка с расцветкой, напоминающей запрещённую в Украине "георгиевскую ленточку".

"Я на бы на её месте не носил такие резинки, в стране война, а эта если и резинка, то очень похожа на ленточку", — отметил в комментариях к посту Иван Кустов.

Автор поста также рассказал, что оповестил КП "Киевпасстранс" о поведении их сотрудницы, и они пообещали "выяснить".

Как сообщал CityOboz, кондуктор автобуса в Киеве стал звездой сети.