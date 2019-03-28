Переведення годинника в Україні: як правильно переходити на літній час

Переход на літній час в 2019 році в Україні відбудеться в неділю - 31 березня. У цьому році годинник переведуть о 3:00 на одну годину вперед.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як правильно переходити на літній час.

pexels.com

Офіційно стрілки годинника переведуть о 3:00, але краще зробити це перед сном. Зазначимо, що краще лягти спати вже за літнім часом, оскільки сон стане "коротшим" на одну годину.

Більшість сучасних гаджетів вміють самі переводити час, тому можна не турбуватися.

pexels.com

Перевірити з ранку, чи перевывся час на електронних пристроях можна за допомогою Google або зателефонувавши за номером 112.

Також слід перевірити розклад поїздів, якщо ви зібралися в поїздку в цей день. "Укрзалізниця" коригує графік руху поїздів двічі на рік відповідно до літнього і зимового графіку. Час авіавильотів також вказується за новим часом, починаючи з 3 години ночі з 30 на 31 березня.

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, як перехід на літній час може вплинути на здоров'я і що потрібно робити, щоб уникнути негативного впливу.

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