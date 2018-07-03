Патрульные прокатят детей на полицейских машинах

4 июля в Украине отмечается День Национальной полиции. В этот день патрульные подготовили для детей интересные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, ребенок сможет покататься в настоящем полицейском автомобиле, пообщаться с офицерами патрульной полиции, примерить и проверить на прочность их снаряжения.

Также отмечается, что в каждом городе запланированы свои сюрпризы.

Так, празднования состоятся в следующих городах:

Киев - 4 июля с 14:00 до 18:00, район Софиевской площади: ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Софиевской);

Ровно - 4 июля с 10:00 до 16:00, площадь Независимости;

Сарны - 4 июля с 10:00 до 16:00, ул. Широкая, Центральная площадь;

Борисполь - 4 июля с 17:00 до 19:00, Киевский шлях, 72, Центральная площадь;

Кропивницкий - 4 июля с 10:00 до 15:00, площадь Героев Майдана;

Хмельницкий - 4 июля с 13:00 до 16:00, сквер им. Тараса Шевченко;

Херсон - 4 июля с 17:00 до 19:00, кинотеатр "Украина" (напротив площади Свободы);

Ужгород - 4 июля с 10:00 до 12:00, площадь Народная, 4;

Краматорск, Славянск - 4 июля с 16:00 до 21:00, гора Карачун;

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Кременчуг - 4 июля с 10:00 до 12:00, парк Мира (Автогородок), а также с 15:00 до 17:00 викторина "Профессия - полицейский" в помещении ОО "Пространство Идей", ул. Софиевская, 36;

Тернополь - 5 июля с 11:00 до 13:00, Театральная площадь;

Чернигов - 4 июля с 17:30 до 20:00, ТРЦ Hollywood;

Суммы - 4 июля с 11:00 до 15:00, детский парк "Сказка";

Лисичанск - 4 июля с 17:00 до 19:00, площадь Победы;

Полтава - 4 июля с 10:00 до 12:00, Театральная площадь;

Днепр - 4 июля с 11:00 до 15:00, сквер у Днепропетровской областной госадминистрации (проспект Поля, 1);

Запорожье - 4 июля с 14:00 до 18:00 площадь Фестивальная;

Черновцы - 4 июля с 11:00 до 14:00 Соборная площадь;

Черкассы - 4 июля с 11:00 до 15:00 площадь Б. Хмельницкого (возле дворца культуры "Дружба народов");

Луцк - 4 июля с 12:00 до 14:00 Театральная площадь;

Харьков - 4 июля с 17:00 до 19:00 площадь Свободы;

Львов - 4 июля с 12:00 до 16:00 управления патрульной полиции, ул. Перфецького, 19;

Кривой Рог - 4 июля с 11:00 до 13:00 Арт-Майдан на проспекте Почтовом;

Мариуполь - 4 июля с 16:30 до 19:00 парковка ТЦ "Порт Сити" (Запорожское шоссе, 2);

Винница - 4 июля с 15:00 до 18:30 площадь Европейская (около водонапорной башни);

Житомир - 4 июля с 11:00 до 15:00 площадь им. С. П. Королева;

Одесса - 4 июля с 11:00 до 13:00 парк им. Тараса Шевченко;

Николаев - 4 июля с 14:00 до 17:00 Управление патрульной полиции ул. Новозаводская, 1-б;

Ивано-Франковск - 4 июля с 13:00 до 16:00, Вечевой майдан;

Буковель - 4 июля с 10:00 до 12:00, детский лагерь "Артек Буковель".

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