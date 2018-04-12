"Камеру тебе в ж*пу засуну!" В Мариуполе полицейский набросился на водителя

В Мариуполе разгорелся скандал между инспектором патрульной полиции и водителем. Полицейский остановил автомобиль и попросил показать документы, однако водитель был не согласен с причиной остановки и отказался предъявлять права "без законных требований". После этого правоохранитель буквально выволок водителя из его автомобиля и начал перебранку.

Соответствующее видео опубликовали в группе Facebook Мариуполь City. На записи видно, как полицейский обвинил водителя в том, что он не пропустил людей на пешеходном переходе, однако водитель опровергал факт нарушения правил дорожного движения.

"Я ничего не нарушал, ребята, давайте рассматривать это", ― возразил водитель.

На видео также видно, как инспектор после просьбы водителя показать его удостоверение полицейского вытащил его из машины.

"Я вас трижды попросил нормально… Слышь, я тебе еще раз говорю, я тебе вот эту камеру твою тебе в ж*пу засуну, понял?", ― пригрозил инспектор.

В комментариях к посту с видео пользователи отметили, что и водитель, и полицейский вели себя недолжным образом.

"Он не имел права доставать его силой из машины и угрожать, инспектор нарушил кучу правил процедуры досмотра и общения с водителем", ― выразил свою точку зрения Сергей Парамонов.

"А где беспредел? По требованию полиции гражданин обязан предъявить документы. Если что то не нравится в действиях сотрудника полиции нужно обращаться в соответствующие органы и составлять заявление", ― уверен Александр Костюченко.

Как писал CityOboz, ранее в Киеве полиция попала в скандал с ограблением авто.