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Осенний Ивано-Франковск: в сети появились красочные фото города

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В сети появились яркие фото осеннего Ивано-Франковска. Красочные снимки показывают, как листья на деревьях начинает желтеть, а горожане надевают теплую одежду.

Пользователи сети делятся фото в Instagram. Многие отмечают, что скучают по лету.

Осенний Ивано-Франковск: в сети появились красочные фото города

Ivano-Frankivsk🏫⠀ Photo by @vera.dark⠀ .⠀ ➤Використовуйте тег #frankivsk_ua та відмічайте нас на своїх фото!⠀ Найкращі (͡๏̯͡๏) будуть опубліковані!⠀ .⠀ #ivanofrankivsk⠀ #франківськ⠀ #франківщина⠀ #іванофранківськ⠀ #станіславів⠀ #місто⠀ #україна⠀ #ukraine⠀ #karpaty⠀ #карпати⠀ #instafrankivsk⠀ #instaukraine⠀ #інстафранківськ⠀ #вечірнійфранківськ⠀ #іванофранківськаобласть⠀ #франківськаобласть⠀ #frankivskregion⠀ #ivanofrankivskregion⠀ #ivano_frankivsk⠀ #ifcity⠀ #inst_by_if⠀ #frankivsgram⠀ #franik⠀ #typical_frankivsk⠀ #typicalfrankivsk⠀ #frankivskcity⠀ #frankivsk_city⠀ #франік⠀ #івано_франківськ

Публикация от Івано-Франківськ (@frankivsk_ua)

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились красочные фото осенней Полтавы. Горожане делятся снимками в социальных сетях.

Место
УкраинаИвано-Франковск
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