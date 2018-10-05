Осенний Ивано-Франковск: в сети появились красочные фото города

В сети появились яркие фото осеннего Ивано-Франковска. Красочные снимки показывают, как листья на деревьях начинает желтеть, а горожане надевают теплую одежду.
Пользователи сети делятся фото в Instagram. Многие отмечают, что скучают по лету.
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Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились красочные фото осенней Полтавы. Горожане делятся снимками в социальных сетях.