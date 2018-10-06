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''Очень атмосферно'': фотограф показал настоящую красоту Одессы

1.3тЧитать материал на украинском

Киевский фотограф Сергей Рищенко, который увлекается мобильной стрит-фотографией посетил Одессу.

Об этом он рассказал на своей странице Facebook."В этом году в Одессе,я никуда не спешил и больше созерцал чем снимал и ощутил что город мне нравится в деталях, а не эпичными и привычными панорамами и видами. Именно в деталях и людях я его люблю. Одесса как Израиль - она либо сразу нравится, либо нет- среднего не дано", - написал он.

''Очень атмосферно'': фотограф показал настоящую красоту Одессы
''Очень атмосферно'': фотограф показал настоящую красоту Одессы
''Очень атмосферно'': фотограф показал настоящую красоту Одессы
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Фотографии получились очень атмосферными и особыми, потому что каждая из них имеет свою историю. Поклонники работ фотографа в восторге.

"Шикарно! Настолько тонко пойманы мгновений и зафиксированы - я в восторге, Сергей!", "Очень атмосферно", - пишут люди.

''Очень атмосферно'': фотограф показал настоящую красоту Одессы
''Очень атмосферно'': фотограф показал настоящую красоту Одессы
''Очень атмосферно'': фотограф показал настоящую красоту Одессы
''Очень атмосферно'': фотограф показал настоящую красоту Одессы
''Очень атмосферно'': фотограф показал настоящую красоту Одессы
''Очень атмосферно'': фотограф показал настоящую красоту Одессы
''Очень атмосферно'': фотограф показал настоящую красоту Одессы

Как сообщал OBOZREVATEL, новый логотип одесского аэропорта вызвал волну возмущения в сети .

Тема
Odesa.City
Место
УкраинаОдесса
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