''Очень атмосферно'': фотограф показал настоящую красоту Одессы

Киевский фотограф Сергей Рищенко, который увлекается мобильной стрит-фотографией посетил Одессу.

Об этом он рассказал на своей странице Facebook."В этом году в Одессе,я никуда не спешил и больше созерцал чем снимал и ощутил что город мне нравится в деталях, а не эпичными и привычными панорамами и видами. Именно в деталях и людях я его люблю. Одесса как Израиль - она либо сразу нравится, либо нет- среднего не дано", - написал он.

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Фотографии получились очень атмосферными и особыми, потому что каждая из них имеет свою историю. Поклонники работ фотографа в восторге.

"Шикарно! Настолько тонко пойманы мгновений и зафиксированы - я в восторге, Сергей!", "Очень атмосферно", - пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый логотип одесского аэропорта вызвал волну возмущения в сети .