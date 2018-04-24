Новая набережная на Подоле в Киеве: какой она будет

В Киеве на фестивале CANactions выбрали победителя на разработку концепции развития "Нового Подола".

Речь идет о проекте общественного пространства вокруг будущей застройки вдоль улиц Набережно-Крещатицкой и Набережно-Луговой, сообщает "Хмарочос".

В конкурсе принимали участие пять международных компаний. Первое место отдали бельгийской студии OMGEVING.

Архитекторы предложили максимальное озеленение пространства, широкие улицы и мост для велосипедов и пешеходов через реку.

Новое публичного пространство должно обеспечить беспрепятственный доступа к реке Днепр и присоединить "Новый Подол" к Старому.

Как сообщал CityOboz, в Киеве будет отремонтирована легендарная Владимирская горка.