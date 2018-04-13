Как изменится легендарная Владимирская горка: фото

В Киеве идут работы по реконструкции легендарного парка "Владимирская горка".
Заместитель главы КГГА Александр Спасибко на своей странице в Facebook отметил, что сейчас ремонтируют подпорные стены, чтобы избежать возможных оползней, и старую лестницу, ведущую с нижней террасы к центральной аллее.
На верхнем плато парка уже осуществляют замену дорожек, прокладывают новую сеть дождевой канализации и поливочный водопровод.
Александр Спасибко, Facebook
Александр Спасибко, Facebook
Александр Спасибко, Facebook
Также заменят опоры наружного освещения, обустроят декоративную подсветку территории и установят литые чугунные фонари.
Александр Спасибко, Facebook
Александр Спасибко, Facebook
Кроме того, ведется реставрация беседки и устанавливаются новые ограждающие конструкции от фуникулера до улицы Трехсвятительской.
Александр Спасибко, Facebook
"И уже летом киевляне смогут любоваться из многочисленных смотровых площадок незабываемыми видами города", - подчеркнул Спасибко.
Как сообщал CityOboz, в Киеве реконструируют парк "Муромец".