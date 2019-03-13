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Нейросеть раскрасила старые фото Киева: что из этого вышло

1.1тЧитать материал на украинском

В сети появились необычные фото Киева. Так, при помощи нейросети программа ColouriseSG раскрашивает черно-белые фото.

Основной целью программы является "создание изображения с наиболее убедительной передачей цветов", пишет The Village.

Нейросеть раскрасила старые фото Киева: что из этого вышло

The Village

Новости
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"Мы не гарантируем, что обработанное цветное изображение является точной репрезентацией фотографии", - говорят сингапурские разработчики.

Нейросеть раскрасила старые фото Киева: что из этого вышло

The Village

Нейросеть раскрасила старые фото Киева: что из этого вышло

The Village

Нейросеть раскрасила старые фото Киева: что из этого вышло

The Village

Нейросеть раскрасила старые фото Киева: что из этого вышло

The Village

Нейросеть раскрасила старые фото Киева: что из этого вышло

The Village

Нейросеть раскрасила старые фото Киева: что из этого вышло

The Village

Нейросеть раскрасила старые фото Киева: что из этого вышло

The Village

Нейросеть раскрасила старые фото Киева: что из этого вышло

The Village

Нейросеть раскрасила старые фото Киева: что из этого вышло

The Village

Нейросеть раскрасила старые фото Киева: что из этого вышло

The Village

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети показали украинский город Днепр с необычного ракурса – в формате 360 градусов. Соответствующие снимки сделал фотограф Денис Чубченко, отобразив улицы с высоты птичьего полета в виде целой планеты.

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Тема
Kyiv.City
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