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Нейромережа розфарбувала старі фото Києва: що з цього вийшло

1.1тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися незвичайні фото Києва. Так, за допомогою нейромережі програма ColouriseSG розфарбовує чорно-білі фото.

Основною метою програми є "створення зображення з найбільш переконливою передачею кольорів", пише The Village.

Нейромережа розфарбувала старі фото Києва: що з цього вийшло

The Village

Новини
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"Ми не гарантуємо, що оброблене кольорове зображення є точною репрезентацією фотографії", - говорять сінгапурські розробники.

Нейромережа розфарбувала старі фото Києва: що з цього вийшло

The Village

Нейромережа розфарбувала старі фото Києва: що з цього вийшло

The Village

Нейромережа розфарбувала старі фото Києва: що з цього вийшло

The Village

Нейромережа розфарбувала старі фото Києва: що з цього вийшло

The Village

Нейромережа розфарбувала старі фото Києва: що з цього вийшло

The Village

Нейромережа розфарбувала старі фото Києва: що з цього вийшло

The Village

Нейромережа розфарбувала старі фото Києва: що з цього вийшло

The Village

Нейромережа розфарбувала старі фото Києва: що з цього вийшло

The Village

Нейромережа розфарбувала старі фото Києва: що з цього вийшло

The Village

Нейромережа розфарбувала старі фото Києва: що з цього вийшло

The Village

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі показали українське місто Дніпро з незвичного ракурсу – в форматі 360 градусів. Відповідні знімки зробив фотограф Денис Чубченко, відобразивши вулиці з висоти пташиного польоту у вигляді цілої планети.

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