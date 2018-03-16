На Запорожье музею подарили старинный рукописный молитвослов 

В райцентре Пологи Запорожской области в школьный музей передали старинный рукописный молитвослов.

Как сообщает "Районка", уникальным экспонатом поделилась учительница английского языка Елена Коляда.

Сборник написан чернилами на старославянском языке.

"Кто автор рукописи - неизвестно, однако молитвослов достаточно старый", - отметила руководитель исторического школьного кружка Виталина Колесник.

В школьном музее хранится также много других раритетов. "Старейшими" музейными экспонатами называют икону XIX века, царские монеты номиналом 1 рубль (1817) и 3 копейки (1914 год), найденные на территории села Пологи.

Среди экспонатов также печатная и швейные машинки, модный в 1953 году женский ридикюль, модели старых машин, проигрыватели, грампластинки 1930 года, шапки-ушанки.