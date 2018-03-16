На Запоріжжі музею подарували старовинний рукописний молитовник

У райцентрі Пологи Запорізької області в шкільний музей передали старовинний рукописний молитовник.

Як повідомляє "Районка", унікальним експонатом поділилася вчителька англійської мови Олена Коляда.

Збірник написаний чорнилом на старослов'янській мові.

"Хто автор рукописи - невідомо, однак молитвослов досить старий", - зазначила керівник історичного шкільного гуртка Віталіна Колесник.

У шкільному музеї зберігається також багато інших раритетів: ікона XIX століття, царські монети номіналом 1 рубль (1817) і 3 копійки (1914 рік), знайдені на території села Пологи.

Серед експонатів також друкована та швейні машинки, модний в 1953 році жіночий ридикюль, моделі старих машин, програвачі, грамплатівки 1930 року, шапки-вушанки.