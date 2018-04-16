На украинского певца в аэропорту набросились малолетние фанаты 

Украинский певец Дмитрий Монатик натолкнулся на толпу своих фанатов в киевском аэропорту, которые были очень рады неожиданной встрече.

"Жестокое столкновение с реальностью: сегодня утром видела, как певец Монатик в аэропорту пересекся со своей целевой аудиторией - целым классом 10-11-летних детей", - написала журналист Татьяна Даниленко на странице в Facebook.

По ее словам, узнать его было трудно, но дети "все-все просто сходили с ума".

"Хотя с другой стороны хорошо, конечно, что они не от Филиппа Киркорова так сходят с ума", - добавила журналистка.

Напомним, вчера, 15 апреля, Монатик в прямом эфире на одном из телеканалов рассекретил свою новую песню. Через неделю он презентует мотивационный хит года – "Жизнь поет".

Как сообщал CityOboz, Onuka даст бесплатный концерт в Киеве.