Onuka даст бесплатный концерт в Киеве

В Киеве на Почтовой площади 26 апреля, в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, состоится бесплатный концерт Onuka.

Выступление будет организовано в рамках музыкального фестиваля "ZonaНатхнення".

"Зона, которую мы привыкли считать отчужденной. Зона, которую мы привыкли избегать. Предлагаем взглянуть на нее с другой стороны. "ZonaНатхнення" — концерт, который изменит ваше восприятие Чернобыля", — отмечают организаторы.

Onuka и Никита Рубченко выполнят свои хиты. Впервые на большой сцене музыканты сыграют саундтрек к короткометражному фильму "Арка".

Как сообщал CityOboz, фильм "Арка" сняли в Чернобыле во время строительства защитной арки для разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. Музыкальным продюсером выступил Никита Рубченко.