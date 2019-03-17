На Шулявском путепроводе начались работы по разбору "уставшего" моста – КГГА

На Шулявском путепроводе начались работы по демонтажу.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщает сайт КГГА.

Отметим, что движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано прилегающими улицами. Так, на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Шулявский мост

Шулявский мост

Шулявский мост

Шулявский мост

Шулявский мост

Просим водителей отнестись с пониманием к этой ситуации и выбрать альтернативные маршруты.

Напомним, что общественный транспорт с 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода изменит свою работу.

Кроме того, на период проведения реконструкции Шулявского путепровода изменится работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шулявский мост закрыт: Кличко озвучил сроки строительства.

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