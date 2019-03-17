Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
КияниМедОбоз

/Новини

На Шулявському шляхопроводі почалися роботи з розбору “втомленого” мосту – КМДА

547Читати матеріал російською

На Шулявському шляхопроводі розпочалися роботи з демонтажу.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє сайт КМДА.

Зазначимо, що рух транспорту на час реконструкції Шулявського шляхопроводу організовано прилеглими вулицями. Так, на шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.

Шулявський міст

Шулявський міст

Шулявський міст

Шулявський міст

Шулявський міст

Шулявський міст

Шулявський міст

Шулявський міст

Шулявський міст

Шулявський міст

Просимо водіїв поставитися з розумінням до цієї ситуації та обрати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, що громадський транспорт із 17 березня на час реконструкції Шулявського шляхопроводу змінить свою роботу.

Окрім того, на період проведення реконструкції Шулявського шляхопроводу зміниться робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шулявський міст закритий: Кличко озвучив терміни будівництва.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки