На Шулявському шляхопроводі почалися роботи з розбору “втомленого” мосту – КМДА

На Шулявському шляхопроводі розпочалися роботи з демонтажу.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє сайт КМДА.

Зазначимо, що рух транспорту на час реконструкції Шулявського шляхопроводу організовано прилеглими вулицями. Так, на шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.

Шулявський міст

Шулявський міст

Шулявський міст

Шулявський міст

Шулявський міст

Просимо водіїв поставитися з розумінням до цієї ситуації та обрати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, що громадський транспорт із 17 березня на час реконструкції Шулявського шляхопроводу змінить свою роботу.

Окрім того, на період проведення реконструкції Шулявського шляхопроводу зміниться робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шулявський міст закритий: Кличко озвучив терміни будівництва.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!