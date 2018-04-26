На Хортице снимают исторический боевик: тизер 

На острове "Хортица" проходят съемки украинского исторического боевика "Король Данило" режиссера Тараса Химича.

Главную роль в ленте о князе Данииле Галицком сыграет запорожский актер Сергей Ярмошенко.

"Я вырос на острове Хортица в конном театре, поэтому я очень давно езжу на лошадях. Также там надо было учиться и боевому искусству, фехтованию, умело владеть саблей, мечом", - отметил Ярмошенко.

"ZаБор"

По сюжету князь Данило (Даниил Галицкий) со своим братом Васильком нападают на приграничный замок тайного ордена. Благодаря своей находчивости Данило захватывает магистра в плен. Последний убеждает князя стать его союзником в борьбе с могущественным врагом с востока.

"ZаБор"

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Хан Батый нападает на Русь и разрушает Киев, как и предупреждал магистр. Начинается мобилизация и создание городов-крепостей.

Несмотря на великие испытания судьба благосклонна к Даниле. При помощи магистра князь получает корону от Папы Римского и становится первым королем Руси.

Премьера киноленты запланирована на май этого года. Бюджет фильма составил 4 млн грн.

Как сообщал CityOboz, группа 5'nizza одним дублем сняла клип на Хортице.