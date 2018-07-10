На 114 пляжах Украины нашли кишечную палочку (карта, список)

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины не рекомендует отдыхать на 114 пляжах по всей стране. В этих местах обнаружено микробное загрязнение - лактопозитивные кишечные палочки.
Исследование воды 180 морских и речных пляжей Центр провел 22 июня - 5 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, купаться не рекомендуется в водоемах следующих пляжей:
Винницкая область
- Пляж "Химик", г. Винница, р. Южный Буг
- Пляж "Гонты", г. Винница, р. Южный Буг
- Пляж "Центральный", г. Винница, р. Южный Буг
- Рекреационная зона "Вишенское озеро", г. Винница
- Рекреационная зона по ул. Коваленко, г. Бершадь, р. Дохна
- Рекреационная зона "Анталька", с. Флорино, p. Дохна
- Рекреационная зона "Водокачка", г. Казатин со стороны с. Казатин, открытый водоем
- Рекреационная зона "Талимоновка №2", г. Казатин, открытый водоем
- Рекреационная зона, пруд №5, г. Казатин
- Рекреационная зона с. Глуховцы, пруд, открытый водоем
- Рекреационная зона, место отдыха г. Погребище, р. Рось
Волынская область
- Городской пляж, г. Ковель, p. Турия
- Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), г. Ковель, p. Турия, водохранилище
- Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи, пруд
- Центральный пляж, г. Луцк, р. Стыр
- Пляж "Теремно", г. Луцк, p. Сапалаевка
- Пляж микрорайона Шахтерский, г. Нововолынск, искусственный водоем
- Пляж с. Соловичи, оз. Велимче
Донецкая область
- Городской пляж "Левобережный", г. Мариуполь, Азовское море
- Городской пляж "Центральный", г. Мариуполь, Азовское море
- Городской пляж "Песчаный", г. Мариуполь, Азовское море
Днепропетровская область
- "Парк культуры и отдыха Приднепровский", г. Днепр, р. Днепр
- Зона отдыха в районе ж/м "Победа", Мандрыковская коса, г. Днепр, р. Днепр
- Пляж в парке им. Ф. Мершавцева, г. Кривой Рог, р. Ингулец
- Правобережная зона отдыха в районе ул. Набережной, 10 (в районе речного порта), г. Каменское, р. Днепр
- Городской пляж (территория ТЭЦ) по ул. Парковой, г. Зеленодольск, водохранилище Криворожской ТЭС
- Детский пляж КП ККП по ул. Паланочной, 20, г. Новомосковск, р. Самара
- Зона отдыха г. Подгороднее, р. Кильчень
Житомирская область
- Городской пляж по ул. Богуна, Новоград-Волынский, р.Случ
- Рекреационная зона "Провалка" на 3-м переулке Чехова, г. Новоград-Волынский р. Смолка
- Рекреационная зона, г. Новоград-Волынский, ул. Гетмана Сагайдачного, место слияния р. Смолки с р. Случ
- Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Грушевского, р. Уж
- Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Древлянская, р. Уж
- Рекреационная зона, пгт Лугины, вул.Армейская, p. Жерев
- Рекреационная зона, с. Дворище, карьер
- Рекреационная зона, г. Малин, р. Ирша
- Рекреационная зона, пгт Емильчино, p. Уборть
Закарпатская область
- Река Синявка в пределах г. Иршава
- ул. Окружная, г. Мукачево, р. Латорица
- Парк Победы, г. Мукачево, р. Латорица
- ул. Валенберга, г. Мукачево, р. Латорица
- Район монастыря, г. Мукачево, р. Латорица
- Место для купания "Залив", г. Перечин, р. Уж
- Место для купания "Дичка", с. Ворочево, р. Уж
Запорожская область
- Общественный пляж "Центральный", г. Запорожье, район бул. Шевченко, р. Днепр
- Городской пляж "Солнечный", г. Энергодар, р. Днепр
Киевская область
- Рекреационная зона отдыха, г. Переяслав-Хмельницкий, "Лесное озеро"
- Озеро Олесницкое, г. Борисполь
- Озеро УМБ-17, г. Борисполь
- Озеро микрорайона "Нестеровка", г. Борисполь
- Река Павловка, с. Кийлив, Бориспольский район
- Рекреационная зона для отдыха населения, г. Богуслав, ул. Мисайловская, р. Рось
- Пляж "Центральный", г. Белая Церковь, р. Рось
- Пляж микрорайона "Вокзальная", г. Белая Церковь, р.Рось
- Озеро "Бегемотик" №1, Вышгород, набережная
- Озеро "Бегемотик" №2, Вышгород, набережная
- Рекреационная зона, р. Тетерев, пгт Иванков
- Рекреационная зона массового отдыха, г. Тетиев, p. Роська
- Рекреационная зона, г. Васильков, р. Стугна
- Рекреационная зона, пгт Гребинки, p. Протока
г. Киев
- Пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предмостная слободка, Днепровский район, р. Днепр
- Пляж "Предмостная слободка", Гидропарк - на острове Предмостная слободка, Днепровский район, р. Днепр
- Пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предмостная слободка, Днепровский район, р. Днепр
- Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский район, р. Днепр
- Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский район, р. Днепр
- Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский район, р. Днепр
- Пляж "Радуга", Днепровский район, р. Днепр
- Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский район, оз. Радуга
- Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский район, оз. Тельбин
- Пляж "Черторой", Деснянский район, озеро "Черторой", р. Днепр
Кировоградская область
- Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, г. Александрия, р. Березовка
- Место массового отдыха и купания, с. Звенигородка, р. Ингулец,
- Место отдыха и купания в районе Войновского водохранилища, с. Войновка, р. Ингулец
- Место купания "Ковалевский пляж", г. Кропивницкий, р. Ингул
- Место купания и отдыха, с. Петрово, Петровский пруд №1
- Место купания и отдыха, с. Новониколаевка, пруд
- Куманальний пляж, Гайворон, р. Южный Буг
Луганская область
- Пляж пруда в районе ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда, г. Лисичанск
- Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Парковое
- Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Чистое
- Пляж базы отдыха "Клешня", г. Северодонецк, пгт Сиротино, озеро Клешня
- Пляж базы отдыха "У озера Кривеньке", г. Северодонецк, пгт Сиротино, озеро Кривеньке
- Зона рекреации, г. Кременная, р. Красная
- Городской пляж, г. Рубежное, озеро Песочное
- зона рекреации, пгт Беловодск, p. Деркул
Львовская область
- Озеро "Молодежное", парк "Здоровье", г. Золочев
Николаевская область
- Пляж "Прибой", г. Николаев
Полтавская область
- Пляж Шевченковского района, г. Полтава, р. Ворскла
- Пляж Киевского района, г. Полтава, р. Ворскла
- Центральный городской пляж, г. Кременчуг, р. Днепр
- Пляж парка Воинов-Интернационалистов, г. Кременчуг, р. Сухой Кагамлык
- Центральный пляж, г. Кобеляки, р. Ворскла
- Сельский пляж, с. Светлогорское, Днепродзержинское водохранилище
- Поселковый пляж, пгт Белики, р. Ворскла
- Пляж "Ромашка", пгт Белики, р. Ворскла
- Центральный пляж, пгт Новые Санжары, р. Ворскла
Ровенская область
- Пляж санатория "Красная калина", с. Жобрин, p. Путиловка
- Пляж ООО "Обаровинвест", с. Обаров
- Пляж "Электроник-Ровно", с. Кустин, р. Горынь
- Городской пляж, г. Сарны, р. Случ
- Городской пляж, г. Ровно, оз. Б. Угол
- Прибрежная полоса (пляж отсутствует), с. Воронки, озеро
- Водоем, пгт Гоща
- р. Замчисько, г. Костополь
- Пляж м. Радивилов, искусственный пруд
- р.Слоновка
- Река Горынь, село Горыньгрод
Сумская область
- Пляж "Космос", с. Доброславовка, р. Ворскла
Тернопольская область
- Тернопольский городской пляж, г. Тернополь, р. Серет, Тернопольский пруд, северо-западный берег
Херсонская область
- г, Скадовск, пляж общего пользования
Черновицкая область
- Черновицкий городской пляж, ул. Донбасская, 5, г. Черновцы, р. Прут
Черниговская область
- Место отдыха у пешеходного моста, г. Чернигов, р. Десна
- Место отдыха ур. Яловщина, г. Чернигов, р. Стрыжень
Как рассказывал ранее CityOboz, на пляже в Одессе появился огромный гейзер из грязи.