На 114 пляжах Украины нашли кишечную палочку (карта, список)

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины не рекомендует отдыхать на 114 пляжах по всей стране. В этих местах обнаружено микробное загрязнение - лактопозитивные кишечные палочки.

Исследование воды 180 морских и речных пляжей Центр провел 22 июня - 5 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, купаться не рекомендуется в водоемах следующих пляжей:

Винницкая область

- Пляж "Химик", г. Винница, р. Южный Буг

- Пляж "Гонты", г. Винница, р. Южный Буг

- Пляж "Центральный", г. Винница, р. Южный Буг

- Рекреационная зона "Вишенское озеро", г. Винница

- Рекреационная зона по ул. Коваленко, г. Бершадь, р. Дохна

- Рекреационная зона "Анталька", с. Флорино, p. Дохна

- Рекреационная зона "Водокачка", г. Казатин со стороны с. Казатин, открытый водоем

- Рекреационная зона "Талимоновка №2", г. Казатин, открытый водоем

- Рекреационная зона, пруд №5, г. Казатин

- Рекреационная зона с. Глуховцы, пруд, открытый водоем

- Рекреационная зона, место отдыха г. Погребище, р. Рось

Волынская область

- Городской пляж, г. Ковель, p. Турия

- Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), г. Ковель, p. Турия, водохранилище

- Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи, пруд

- Центральный пляж, г. Луцк, р. Стыр

- Пляж "Теремно", г. Луцк, p. Сапалаевка

- Пляж микрорайона Шахтерский, г. Нововолынск, искусственный водоем

- Пляж с. Соловичи, оз. Велимче

Донецкая область

- Городской пляж "Левобережный", г. Мариуполь, Азовское море

- Городской пляж "Центральный", г. Мариуполь, Азовское море

- Городской пляж "Песчаный", г. Мариуполь, Азовское море

Днепропетровская область

- "Парк культуры и отдыха Приднепровский", г. Днепр, р. Днепр

- Зона отдыха в районе ж/м "Победа", Мандрыковская коса, г. Днепр, р. Днепр

- Пляж в парке им. Ф. Мершавцева, г. Кривой Рог, р. Ингулец

- Правобережная зона отдыха в районе ул. Набережной, 10 (в районе речного порта), г. Каменское, р. Днепр

- Городской пляж (территория ТЭЦ) по ул. Парковой, г. Зеленодольск, водохранилище Криворожской ТЭС

- Детский пляж КП ККП по ул. Паланочной, 20, г. Новомосковск, р. Самара

- Зона отдыха г. Подгороднее, р. Кильчень

Житомирская область

- Городской пляж по ул. Богуна, Новоград-Волынский, р.Случ

- Рекреационная зона "Провалка" на 3-м переулке Чехова, г. Новоград-Волынский р. Смолка

- Рекреационная зона, г. Новоград-Волынский, ул. Гетмана Сагайдачного, место слияния р. Смолки с р. Случ

- Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Грушевского, р. Уж

- Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Древлянская, р. Уж

- Рекреационная зона, пгт Лугины, вул.Армейская, p. Жерев

- Рекреационная зона, с. Дворище, карьер

- Рекреационная зона, г. Малин, р. Ирша

- Рекреационная зона, пгт Емильчино, p. Уборть

Закарпатская область

- Река Синявка в пределах г. Иршава

- ул. Окружная, г. Мукачево, р. Латорица

- Парк Победы, г. Мукачево, р. Латорица

- ул. Валенберга, г. Мукачево, р. Латорица

- Район монастыря, г. Мукачево, р. Латорица

- Место для купания "Залив", г. Перечин, р. Уж

- Место для купания "Дичка", с. Ворочево, р. Уж

Запорожская область

- Общественный пляж "Центральный", г. Запорожье, район бул. Шевченко, р. Днепр

- Городской пляж "Солнечный", г. Энергодар, р. Днепр

Киевская область

- Рекреационная зона отдыха, г. Переяслав-Хмельницкий, "Лесное озеро"

- Озеро Олесницкое, г. Борисполь

- Озеро УМБ-17, г. Борисполь

- Озеро микрорайона "Нестеровка", г. Борисполь

- Река Павловка, с. Кийлив, Бориспольский район

- Рекреационная зона для отдыха населения, г. Богуслав, ул. Мисайловская, р. Рось

- Пляж "Центральный", г. Белая Церковь, р. Рось

- Пляж микрорайона "Вокзальная", г. Белая Церковь, р.Рось

- Озеро "Бегемотик" №1, Вышгород, набережная

- Озеро "Бегемотик" №2, Вышгород, набережная

- Рекреационная зона, р. Тетерев, пгт Иванков

- Рекреационная зона массового отдыха, г. Тетиев, p. Роська

- Рекреационная зона, г. Васильков, р. Стугна

- Рекреационная зона, пгт Гребинки, p. Протока

г. Киев

- Пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предмостная слободка, Днепровский район, р. Днепр

- Пляж "Предмостная слободка", Гидропарк - на острове Предмостная слободка, Днепровский район, р. Днепр

- Пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предмостная слободка, Днепровский район, р. Днепр

- Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский район, р. Днепр

- Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский район, р. Днепр

- Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский район, р. Днепр

- Пляж "Радуга", Днепровский район, р. Днепр

- Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский район, оз. Радуга

- Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский район, оз. Тельбин

- Пляж "Черторой", Деснянский район, озеро "Черторой", р. Днепр

Кировоградская область

- Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, г. Александрия, р. Березовка

- Место массового отдыха и купания, с. Звенигородка, р. Ингулец,

- Место отдыха и купания в районе Войновского водохранилища, с. Войновка, р. Ингулец

- Место купания "Ковалевский пляж", г. Кропивницкий, р. Ингул

- Место купания и отдыха, с. Петрово, Петровский пруд №1

- Место купания и отдыха, с. Новониколаевка, пруд

- Куманальний пляж, Гайворон, р. Южный Буг

Луганская область

- Пляж пруда в районе ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда, г. Лисичанск

- Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Парковое

- Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Чистое

- Пляж базы отдыха "Клешня", г. Северодонецк, пгт Сиротино, озеро Клешня

- Пляж базы отдыха "У озера Кривеньке", г. Северодонецк, пгт Сиротино, озеро Кривеньке

- Зона рекреации, г. Кременная, р. Красная

- Городской пляж, г. Рубежное, озеро Песочное

- зона рекреации, пгт Беловодск, p. Деркул

Львовская область

- Озеро "Молодежное", парк "Здоровье", г. Золочев

Николаевская область

- Пляж "Прибой", г. Николаев

Полтавская область

- Пляж Шевченковского района, г. Полтава, р. Ворскла

- Пляж Киевского района, г. Полтава, р. Ворскла

- Центральный городской пляж, г. Кременчуг, р. Днепр

- Пляж парка Воинов-Интернационалистов, г. Кременчуг, р. Сухой Кагамлык

- Центральный пляж, г. Кобеляки, р. Ворскла

- Сельский пляж, с. Светлогорское, Днепродзержинское водохранилище

- Поселковый пляж, пгт Белики, р. Ворскла

- Пляж "Ромашка", пгт Белики, р. Ворскла

- Центральный пляж, пгт Новые Санжары, р. Ворскла

Ровенская область

- Пляж санатория "Красная калина", с. Жобрин, p. Путиловка

- Пляж ООО "Обаровинвест", с. Обаров

- Пляж "Электроник-Ровно", с. Кустин, р. Горынь

- Городской пляж, г. Сарны, р. Случ

- Городской пляж, г. Ровно, оз. Б. Угол

- Прибрежная полоса (пляж отсутствует), с. Воронки, озеро

- Водоем, пгт Гоща

- р. Замчисько, г. Костополь

- Пляж м. Радивилов, искусственный пруд

- р.Слоновка

- Река Горынь, село Горыньгрод

Сумская область

- Пляж "Космос", с. Доброславовка, р. Ворскла

Тернопольская область

- Тернопольский городской пляж, г. Тернополь, р. Серет, Тернопольский пруд, северо-западный берег

Херсонская область

- г, Скадовск, пляж общего пользования

Черновицкая область

- Черновицкий городской пляж, ул. Донбасская, 5, г. Черновцы, р. Прут

Черниговская область

- Место отдыха у пешеходного моста, г. Чернигов, р. Десна

- Место отдыха ур. Яловщина, г. Чернигов, р. Стрыжень

Как рассказывал ранее CityOboz, на пляже в Одессе появился огромный гейзер из грязи.