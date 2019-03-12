Місячний календар стрижок на квітень-2019: сприятливі дні

У першій половині квітня Місяць знаходиться в фазі росту. У цей час будь-яка стрижка зможе оновити процеси відновлення волосся. Крім того, воно буду рости швидше. Якщо ж метою є збільшити густоту волосся - стригтися треба в середині або наприкінці місяця.

5, 12 і 21 квітня краще не експериментувати із зачіскою, оскільки це найменш сприятливі дати для стрижки. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, коли найкраще стригти волосся в квітні.

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1 квітня

Місячний календар на 1 квітня говорить про те, що ця дата підійде для експериментів з образом. Не бійтеся змінювати свій імідж. Сміливо виконуйте давні бажання: підстрижіться "під хлопчика" або навпаки наростіть довжину. Не переживайте на рахунок здоров'я свого волосся - всі експерименти в цей день не зашкодять йому.

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2 квітня

В цей день буде так звана фаза "спадаючого Місяця", а саме нічне світило потрапить в знак Риб, що може негативно позначитися на стані шкіри голови. 2 квітня слід уникати впливу хімічних речовин на волосся - це загрожує випаданням і опіками. Стригтися також не потрібно, оскільки результат не буде довгостроковим і також може нашкодити волоссю.

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3 квітня

3 квітня Місяць все ще буде знаходиться в знаку Риб, тому експериментувати з волоссям не можна.

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4 квітня

4 квітня Місяць перейде в знак Овна. В цілому цей день не вплине на волосся негативно, але стрижку слід відкласти на інший, більш сприятливий час. 4 квітня краще подбати про коріння волосся і шкіри голови. Також можна сміливо фарбувати волосся або робити завивку.

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5 квітня

Один з найбільш негативних днів для будь-яких дій з волоссям. Місяць все ще буде знаходиться в Овні, але при цьому його вплив на волосся може бути досить негативним. Краще в цей день заплести косу або зібрати хвіст і по можливості взагалі не чіпати їх.

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6 квітня

6 лютого місяць переходить в фазу "зростаючого Місяця". Стрижка в цей день позитивно позначиться на здоров'ї. Слід звернути увагу на те, що зробивши стрижку волосся буде рости дуже швидко і зачіска швидко втратить свою форму.

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7 квітня

Перейшовши в знак Тельця, Місяць посприяє тому, що нова зачіска подарує вашому волоссю ідеальний вигляд. Воно стане густим,блискучим і здоровим, тому сміливо вирішуйтесь на експерименти зі своєю зовнішністю. Також можна зайнятися бровами і віями, зробити манікюр.

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8 квітня

8 квітня не варто стригти волосся. У цей день рішення змінити зачіску може спричинити матеріальні труднощі. Для того щоб набратися енергії і сил в цей день слід укласти волосся як можна простіше.

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9 квітня

Місяць перейде в знак Близнюків і цей день стане дуже сприятливим для стрижки. Необхідно врахувати той факт, що волосся буде рости дуже швидко і може стати не слухняними.

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10 квітня

У цей день будь-яка стрижка піде на користь. Так, саме 10 квітня змінивши зачіску можна буде залучити до себе позитивну фінансову енергію. Оскільки Місяць перебуватиме у фазі "зростаючого Місяця" волосся буде відростати досить швидко.

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11 квітня

Місяць перейде в знак Рака. З одного боку, стрижка позитивно позначиться на інтуїції, а з іншого - волосся стане менш слухняними, укладка протримається лише кілька годин.

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12 квітня

Місяць в сузір'ї Рака приверне масу негативної енергії. Він перейде в фазу "Перша чверть" і сильно вплине на бажання змінити зачіску. У цей день волосся краще не чіпати.

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13 квітня

Місяць переходь в сузір'я Лева і робить 13 квітня хорошим днем для будь-яких процедур, від стрижки, до складних фарбувань. Постригти волосся в цей день – значить захистити себе від хвороб.

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14 квітня

У цей день будь-які дії з волоссям підуть на користь. Після стрижки воно стане більш густим і блискучим, а зачіска буде легко укладатися. Вдало пройде фарбування. 14 квітня можна сміливо експериментувати із зачіскою.

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15 квітня

У цей день не рекомендується стригти волосся, оскільки це може негативно вплинути на стан здоров'я.

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16 квітня

Дуже позитивний день для стрижки. Форма, як і колір при фарбуванні, 16 лютого буде триматися довго.

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17 квітня

Підняти матеріальне становище можна, якщо постригтися в цю місячну добу. Свіжа зачіска послужить орієнтиром для енергії достатку. Крім, того волосся буде рости з новою силою.

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18 квітня

Стрижка 18 квітня може зробити сприятливий вплив на грошову енергію навколо вас. Але, на жаль, волосся, пострижене в цей день, будуть погано тримати форму і важко укладатися.

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19 квітня

Постарайтеся не стригтися в цей день. 19 квітня обстрижене волосся, навіть кінчики або чубчик, надовго позбавлять бадьорості і гарного настрою.

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20 квітня

Є висока ймовірність, що стрижка приведе до конфліктів, особливо з коханою людиною. Уникайте кардинальних змін у зовнішності, а по можливості перенесіть і невеликі.

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21 квітня

Один з найскладніших і негативних днів квітня. Постарайтеся не тільки не стригтися, але і уникати будь-яких активних дій. Єдине, що не зашкодить – це процедури догляду за волоссям і шкірою.

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22 квітня

Стрижка, зроблена 22 квітня, швидко відросте, колір вимиється, ефект від лікування пройде непомітно. Абсолютно неефективний день для будь-яких маніпуляцій.

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23 квітня

Стрижка 23 квітня подарує впевненість в собі і позитивно позначиться на стані організму. Показана профілактична стрижка людям, що страждають від легеневих захворювань.

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24 квітня

Щоб зміцнити волосся, зробити їх живими, еластичними і ідеально гладкими, обов'язково підстрижіться в цей день. Вдало складеться і будь-який експеримент з кольором, навіть в домашніх умовах.

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25 квітня

Оновлена зачіска підніме ваш бойовий настрій. Якщо попереду важлива подія – стрижіться 25 квітня.

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26 квітня

Відмінний час для повноцінного догляду за волоссям, стрижки і фарбування.

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27 квітня

Нейтральний день. Стрижка не вплине на стан волосся. З'являться сили і бажання зайнятися відкладеними справами.

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28 квітня

У цей день можна робити незвичайні та креативні стрижки. Фарбування пройде добре, але сам результат незабаром розчарує. Якщо є можливість, фарбуйте волосся в інший день.

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29 квітня

Поганий день для процедур догляду, краще навіть не мити волосся до ранку наступного дня. Стрижка обернеться великою кількістю енергії та бадьорості.

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30 квітня

Невдалий час для зміни зачіски. Стрижка посилить стрес, і це постійне роздратування стане причиною багатьох сварок.

pexels.com

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http://mirkosmosa.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, короткі стрижки в 2019 році знову будуть в тренді. Дизайнери довели, що не варто обмежувати себе простим каре, адже варто включити уяву, і на голові виявиться справжній витвір мистецтва.

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