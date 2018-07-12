МоваЯзык
Регистрация
КияниМедОбоз

Летучие мыши атакуют киевлян: фото

1.1тЧитать новость на украинском

В Киеве в квартиры местных жителей стали залетать летучие мыши. Так, в "Службу спасения животных" поступило несколько сообщений.

Как говорится на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook, один из инцидентов случился на улице Коперника в Шевченковском районе.

"В квартире отловлена залетевшая летучая мышь, которая после поимки отпущена на свободу", – говорится в сообщении.

Кроме того, в центре города на ул. Прорезной спасатели поймали летучую мышь, которая залетела в квартиру на рассвете.

"Летучая мышь (это самец) осмотрен и выпущен в природу с наступлением темноты. На Харьковском шоссе в квартиру предположительно залетела летучая мышь. После длительных поисков мышь не обнаружена ни жителями квартиры, ни прибывшими на место спасателями", – отметили волонтеры.

Новости
В многоэтажке под Харьковом поселилась семья "вампиров"

Также в подъезде на ул. Милютенко была замечена хищная птица – пустельга, ее также выпустили на свободу.

Как сообщал CityOboz, на Одесщине нашли змею с головой мыши.

Тема
Kyiv.City
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги