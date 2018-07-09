Ласточкино гнездо на Хортице: в сеть попали раритетные архивные фото

Беседка над старым руслом Днепра - излюбленное место запорожцев. Туда ходят, чтобы провести романтическое свидание или полюбоваться пейзажами.

Краевед Роман Акбаш опубликовал раритетные снимки места, которое уже стало одним из символов Запорожья.

Беседка на острове Хортица была построена вместе с профилакторием комбината “Запорожсталь” в 1935 году. Городской изюминке повезло пережить войну без повреждений.

Дом отдыха металлургов на острове Хортица. Вторая половина 30-х годов прошлого века.

1938 год.

Сооружения дома отдыха после войны - 50-е годы.

1964 год, побережье острова Хортица в районе профилактория завода "Запорожсталь".

1960-е годы.

Главный корпус профилактория, июнь 1968 год.

Вероятно конец 60-х годов. Фото опубликовано в 1970 году.

Конец 60-х.

Открытка 1970 года.

1 июня 1976 года.

Начало 80х годов, вид на остров Байды.

1982 год.

Фото с открытки - "Беседка на Хортице", снято в апреле 2013 года. Автор: Алексей Толмачев.

Почтовая марка из серии "Красота и величие Украины". Фото, использованное на марке - "Беседка у реки", сделано в октябре 2013 г. Автор: Алексей Толмачев.

Современный вид беседки. Автор: Алексей Толмачев.

Как ранее писал CityOboz, опубликованы раритетные фото одного из запорожских пляжей.