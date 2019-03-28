Куди поїхати навесні-2019: топ-5 туристичних місць в Україні

З початком весни практично кожен українець починає замислюватися про те, що було б непогано відправиться кудись відпочити. Для цього не обов'язково брати відпустку або додаткові вихідні, оскільки в Україні є десятки місць, де можна провести один або два дні добре відпочивши.

OBOZREVATEL читачеві дізнатися топ-5 місць в Україні, які варто побачити навесні.

Долина нарцисів

Долина нарцисів розташована в Карпатському біосферному заповіднику в урочищі Кіреші в Закарпатській області. Площа долини – 170 гектарів. За порядком в долині стежать екологи. Унікальні квіти заборонено зривати. Штраф за кожен зірвану квітку – 49 гривень. Долина нарцисів також входить в один з біосферних резервів ЮНЕСКО.

Ужгород

Алея сакур в Ужгороді є найдовшою в Європі. Ще на початку ХХ століття японські вишні завезли в місто з Відня. Тисячі туристів з усієї Європи щорічно відвідують це невелике місто, щоб отримати насолоду від цвітінням цих дерев. Крім того, в Ужгороді є замок, який також не залишить нікого байдужим.

Цвітіння крокусів

Навесні на висоті 1400 м. над рівнем моря, в долині Гуцульщини - Драгобрат з'являються перші весняні квіти - крокуси. Найбільше їх зростає в селі Колочаві Міжгірського району, недалеко від озера Синевир. Ці квіти відносяться до червонокнижних і зривати їх заборонено.

Ічнянський національний парк

Парк розташований недалеко від міста Ічня на Чернігівщині. Тут розташовано безліч балок і долин, а навесні розпускаються проліски, які знаходяться в Червоній книзі України.

Бузковий гай у Диканьці

Бузковий гай знаходиться в селі Диканька Полтавської області. Оскільки, це місце не користується великою популярністю серед туристів, тут ви зможете насолодитися спокійною прогулянкою і тишею.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фото Києва, зроблені в XIX столітті фотографом Францем де Мазером. Він знімав різні райони столиці, шукав цікаві ракурси.

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