Красная площадь и старинные церкви: как выглядит осенний Чернигов

Осень очень яркое время года, когда природа пестрит разнообразием красок и позволяет делать невероятные фото. Дни становятся холоднее и короче, а листья меняют цвет. Когда погода еще "летняя" приятно прогуляться по городу и увидеть красоту, созданную этой порой.

OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть красочные фото из осеннего Чернигова.

На закате главная площадь города, которую называют Красной, становиться тихой и умиротворяющей.

В Чернигове огромное количество церквей. Некоторые из них были построены больше десяти веков назад.

Как ранее писал OBOZREVATEL, фотограф показал рассвет в речном порту Днепра и опубликовал завораживающие фото.