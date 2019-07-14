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Киев затопило мощным ливнем: фото и видео

7.9т Читать материал на украинском

Некоторые улицы Киева оказались затоплены ливнем, который прошел в столице днем 14 июля.

Фото и видео опубликованы на страницах Dtp.kiev.ua. Пользователи социальных сетей сообщают, что затоплена Борщаговка, Индустриальный мост.

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Также затопленной оказалась улица Каземира Малевича и проспект Космонавта Комарова. При этом пострадали некоторые машины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 23 мая, возле известного ТРЦ Lavina Mall в Киеве образовался масштабный потоп. На оказавшихся в нашем распоряжении кадрах видно, что потоп охватил огромную площадку перед ТРЦ, затронув даже стоящие на парковке автомобили. В результате водителям пришлось пробираться к ним прямо по воде.

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Место
Украина Киев
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Пигин Макс
Пигин Макс
У скакуасов праздник, воду дали))))))))))))))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
К то то недавно потешался над затопленными улицами в Крыму. Ну вот природа и ответочку прислала
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Крымчанин Юрий, злопыхатели заняты, шаровары сушат. Наконец то помылись и постирали на шару.
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