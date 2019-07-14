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Київ затопило потужною зливою: фото і відео

14.7т Читати матеріал російською

Деякі вулиці Києва виявилися затоплені зливою, який пройшов в столиці вдень 14 липня.

Фото і відео опубліковані на сторінках Dtp.kiev.ua. Користувачі соціальних мереж повідомляють, що затоплена Борщагівка, Індустріальний міст.

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Також затопленої виявилася вулиця Каземіра Малевича і проспект Космонавта Комарова. При цьому постраждали деякі машини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 23 травня, біля відомого ТРЦ Lavina Mall в Києві утворився масштабний потоп. На опинилися в нашому розпорядженні кадрах видно, що потоп охопив величезну площадку перед ТРЦ. В результаті водіям довелося пробиратися до автомобілів \прямо по воді.

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Україна Київ
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А эту воду в платёжки ЖКХ поставят? А то не порядок будет! Водой бесплатно пользоваться!
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Пигин Макс
Пигин Макс
У скакуасов праздник, воду дали))))))))))))))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
К то то недавно потешался над затопленными улицами в Крыму. Ну вот природа и ответочку прислала
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Крымчанин Юрий, злопыхатели заняты, шаровары сушат. Наконец то помылись и постирали на шару.
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